Trepan de nuevo a “La Bestia”

FRONTERA COAH-. Los más de 100 migrantes que llegaron ayer a Frontera, retomaron su camino hacia el sueño americano y lo hicieron subiendo a “La bestia”, esto pese a que había muchos guardias de seguridad de la empresa ferroviaria supervisando y pidiendo que descendieran de los vagones.

Desde temprana hora salieron las familias de la Parroquia del Verbo Encarnado donde se les brindó alojamiento, atención médica, alimentos, así como ropa limpia para que se bañaran y pudieran recuperar las fuerzas tras haber llegado en estado de deshidratación.

1 / 2 Se les dotó de lo necesario para hacer ameno el viaje a su destino. 2 / 2 La ayuda para ellos se multiplicó. ❮❯

Subieron a los vagones del ferrocarril de los patios de Ferromex mismos que eran supervisados por personal de seguridad de la empresa que amablemente les pedía que descendieran pero ni eso impedía que los migrantes volvieran a subir a los vagones y esperar correr con más suerte, así se fueron de la ciudad poco a poco.

Afortunadamente en el albergue del Verbo Encarnado de les brindó todo lo necesario para que retomaran su viaje, el sacerdote Paulo Alfonso Sánchez Valencia les brindó la bendición y se despidió de ellos encomendándolos a Dios.

Antes de su partida se les dotó de agua, medicamentos, material de primeros auxilios así como alimentos para que los utilicen en su camino, el albergue seguirá en operación esperando con gusto a todas esas familias de migrantes que buscan una mejor calidad de vida.