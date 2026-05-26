Tribunal colegiado decidirá futuro de Luis Zamudio Miechielsen en AHMSA

El caso judicial contra el exdirector general de Altos Hornos de México (AHMSA), Luis Zamudio Miechielsen, aún no está definido y será un tribunal colegiado el que tenga la última palabra sobre el proceso relacionado con la presunta desaparición de metales de la acerera.

Lo anterior lo indicó el magistrado del Tercer Tribunal Distrital, Ricardo López Campos, luego de que un juez federal revocara el auto de libertad que previamente había favorecido al exdirectivo de la siderúrgica.

El magistrado explicó que dentro del sistema judicial es normal que las resoluciones sean impugnadas por las partes involucradas, por lo que el caso todavía debe agotar distintas etapas legales antes de llegar a una resolución definitiva. "Lo que haya resuelto el juez de primera instancia, lo que haya resuelto yo, lo que haya resuelto el juez de distrito, el que tiene la última palabra es el colegiado."

López Campos recordó que en su momento determinó no sujetar a proceso a Zamudio Miechielsen al considerar que no existían los elementos suficientes para configurar un delito penal, ya que las acciones señaladas ocurrieron en funciones relacionadas con su cargo directivo y no de manera personal.

Indicó que el exdirector fue designado como "bodeguero habilitado" por Almacenadora Afirme, por lo que el caso debía analizarse bajo la legislación correspondiente a almacenes generales de depósito, por lo que, desde su criterio, el conflicto debía resolverse por la vía mercantil y no penal.

El magistrado añadió que todavía no ha sido notificado oficialmente sobre la resolución emitida por el juez federal y señaló que las partes aún pueden promover un recurso de revisión ante un tribunal colegiado, instancia que finalmente determinará el rumbo jurídico del caso.