Triunfa monclovense en Disney World

Como de película, el monclovense Daniel Ortiz López ha logrado participar como bailarín en Disney World de Orlando, Florida, fue gracias a su dedicación, habilidades, experiencia y gusto por la danza le otorgaron su lugar en el mundo del espectáculo y la fantasía.

Comenzó en el mundo del arte y el deporte a los 8 años de edad, es Licenciado, Maestro de Danza, Bailarín y Entrenador Certificado de Gimnasia.

En el 2017 ingresó a la Universidad de Las Vegas, Nevada, para continuar con su preparación como bailarín. Posteriormente en el 2018, fue aceptado en la escuela profesional de danza llamada Steps on Broadway, en la ciudad de Nueva York.

Además, ha tomado diferentes certificaciones enfocadas al ballet, contemporáneo, jazz, ritmos latinos, flexibilidad, preparación física, entre otros, tanto en México como en el extranjero. Ahora se encuentra cursando dos certificaciones más, una en Pedagogía enfocada a la danza y otra en Baile fitness.

En entrevista exclusiva para Periódico La Voz Monclova, Daniel externó que ha sido un viaje increíble a lo largo de estos años, los cuales le han permitido desarrollar nuevas habilidades.

"Me han hecho ganar competencias nacionales e internacionales y estar en grandes escenarios. Por lo que estoy sumamente agradecido con Dios y con la vida por darme estas oportunidades. Así que si me preguntan cuál es la clave, diría que el talento aunado al entrenamiento, la perseverancia, la preparación constante y teniendo fe en que todo es posible".

Aunado a eso sigue bailando en eventos culturales y puestas en escena como en las que tiene el honor de participar en Disney World, en Orlando, Florida.

Al inicio fue por invitación de una maestra y coreógrafa que colabora en Disney, quien lo vio participar en competencias y le gustó su forma de bailar e interpretar.

"Claro que también para estar dentro de Disney se solicita tener experiencia, se tienen que hacer castings para evaluar tus aptitudes, destrezas. La primera vez que me presenté estuve en "Aladdin", "The Greatest Showman" y "The Little Mermaid". Todo estuvo súper bien y gracias a ello fui convocado nuevamente. En esta ocasión trabajamos en la puesta en escena de "Encanto", "Hércules", y "The Princess and The Frog".

Señaló que todo esto ha sido como de película, pues había visitado Disney anteriormente y es muy fan y el estar en el escenario en un lugar tan mágico, como lo es Disney, que sin importar la edad te recuerda que debes mantener la ilusión y permitirte soñar, ha sido maravilloso.

"Además, el compartir con diferentes personajes, actores, cantantes y artistas tan profesionales es una experiencia que no imaginaba tener, pero que como bailarín agradezco vivir y me siento muy afortunado por ello".

Su familia ha sido un pilar para Daniel, todos se han mostrado muy orgullosos, feliz y apoyándolo. Mencionó que incluso he recibido mensajes de felicitación y buenos deseos de personas muy lindas que no tenía el gusto de conocer.

"Pero principalmente agradezco a mi mamá, que es la que siempre ha estado a mi lado brindándome su amor y apoyo incondicional. Así que un logro mío, también es un logro para ella".

Actualmente tiene su propia academia llamada Valuart Studio en la colonia Guadalupe, donde ofreces gran variedad de estilos de danza para niños, jóvenes y adultos. Los principales objetivos son brindar clases de calidad, transmitir a los alumnos la pasión y el amor hacia la danza, el deporte y el bienestar integral.

Así mismo que logren fortalecer su cuerpo, mejorar su coordinación, condición física y seguridad. También ofrece sus servicios de coreógrafo para competencias, eventos de XV años y bodas. Es maestro en el Colegio La Salle de Monclova donde imparte clases de baile en preescolar, primaria, secundaria y preparatoria.

Sobre el futuro, Daniel comentó que tiene mil cosas en la mente, pero sin duda participar en nuevos proyectos, seguir bailando, continuar con mi escuela, viajar más es lo que le gustaría hacer.

"Estoy consciente que las cosas que son para mí llegarán en el momento preciso. Así que seguiré disfrutando lo que hago, preparándome, esforzándome para ser mejor cada día, y esperar las maravillas que la vida me tiene".