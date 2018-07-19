Turismo desmiente alerta

El Comisionado de Turismo de la Cámara de Comercio denunció como funcionarios del gobierno norteamericano tratan de disuadir a los ciudadanos para que no visiten Coahuila a través de una información falsa, situación que se ha venido presentando en los últimos periodos vacacionales.

El Gobierno de Estados Unidos emitió una alerta en el que colocan a Coahuila en nivel 3 y piden que se reconsidere viajar al estado, debido al crimen que se registra en la entidad y la falta de capacidad de la Policía para prevenir y responder al delito.

La alerta se emite a través del departamento de México Travel Advisory (Asesoramiento de Viaje de México), en donde se pide que no se visiten ciudades como Saltillo, Parras de la Fuente y Bosque de Monterreal.

Armando de la Garza Gaytán señaló que no entienden estas alertas que se manejan de una manera ambigua, en donde no se da a conocer la realidad que existe en el estado, que está catalogado como más seguro del norte del país y se encuentra entre los 10 más seguros a nivel nacional.

Así mismo la alerta se exhorta a las personas que viajarán de Estados Unidos a Coahuila a que no acudan a clubes nocturnos, ni a centros de apuestas, actividades que la pasada administración estatal eliminó.

“No entendemos estas alertas que realiza Estados Unidos, no sabemos cómo y quién las hace porque son ambiguas y no coincide lo que dice un párrafo y el otro, Coahuila es un gran estado, con gran seguridad y no se debe tomar en cuenta ni considerar este tipo de alertas que no son reales”.

Mencionó que esta es una situación que se ha venido presentando en los últimos periodos vacacionales, sin embargo esto no ha impactado en el número de visitantes que se registran en la entidad.