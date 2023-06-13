¡¡¡Uf que calor!!! Sensación térmica en Monclova alcanza 44°C

Monclova, Coahuila. – La sensación térmica en Monclova alcanzó a las 14:00 horas de hoy martes 13 de junio los 44 grados centígrados confirmó el portal de noticias del clima Weather Channel.

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Aunque el termómetro indica que Monclova y los municipios de la región centro de Coahuila registran en promedio una temperatura de 42 grados, la medición de la sensación térmica hace que las personas, perciban y sientan con más severidad los efectos del clima.

De acuerdo al pronóstico, las temperaturas más altas se registrarán entre las 13:00 horas y las 18 horas, por lo que se recomienda evitar permanecer en el sol durante estos horarios para prevenir golpes de calor, así como de deshidratación.

¿Qué es la sensación térmica?

El portal de internet, https://www.lluvias.com.mx/sensaciontermica.html explica que la sensación térmica es el grado de frío o de calor que el cuerpo humano percibe en su entorno, dependiendo ya no exclusivamente de la temperatura que registra el termómetro, sino también de factores ambientales como la velocidad del viento o el grado de humedad ambiental.

“Una cosa es la temperatura que mide el termómetro o del aire y otra, a veces muy distinta, es la temperatura aparente que a nosotros nos parece que hace: la sensación de calor o de frío que sentimos los humanos”, explica el sitio del clima.

Seguirá azotando el calor a Monclova y la región

Para mañana miércoles 14 de junio, se espera una temperatura máxima de 42 grados que se sentirá a partir de las 3 de la tarde y una mínima de 28 que se disfrutará durante las primeras horas del jueves.

Para el jueves 15, el viernes 16 y el sábado 17 de junio, al portal de noticias del clima Weather Channel pronostica máxima de 41 grados centígrados respectivamente y mínimas de entre 25 y 27 grados durante los tres días.