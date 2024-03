Último adiós a un campeón

MONCLOVA; COAH.- El mundo del boxeo llora la pérdida de un grande, cuyo legado perdurará más allá de su último combate. El destino le jugó una carta cruel a Moisés "Taz" Calleros, quien soñaba con retirarse este año 2024 del cuadrilátero.

En las instalaciones de la Capilla de Velación La Paz, ubicada en la colonia Hipódromo de Ciudad Monclova, se reunieron familiares y amigos del campeón para dar el último adiós. Entre lágrimas y caras tristes, cada persona llegaba al lugar para expresar su pésame a la familia de Moisés. Un arreglo floral sobre su ataúd llevaba la inscripción "Para el mejor papá del mundo", recordando el amor y el cariño que Moisés brindaba a sus seres queridos.

La causa de su muerte aún está por definirse en los próximos 15 días, según reveló su padre, Moisés Calleros, en una entrevista. A pesar de haber apoyado siempre a su hijo, el boxeo era uno de los deportes en los que no estaba de acuerdo. Esta incertidumbre añade un dolor adicional a la pérdida ya devastadora para la familia y la comunidad del boxeo.

"Uno como padre él lo nota, él ya no era el mismo, repetía, mucho las cosas, ya no me encaraba para hablar porque yo ya no quería que boxeara. Yo nunca quise que boxeara, jamás. De tanto golpe, se le iba deteriorando las neuronas."

El legado de Moisés Taz Calleros, sin embargo, perdurará más allá de su partida. Su valentía en el ring y su dedicación a su familia serán recordados con cariño y admiración. En este momento de duelo, sus seres queridos encuentran consuelo en los recuerdos compartidos y en el amor que siempre les unirá a él.

Sin embargo, la muerte implacablemente lo ha arrebatado antes de poder cumplir su anhelado retiro.

"Moisés me decía que él ya estaba contra reloj porque por la edad en el boxeo es algo muy difícil y que te cobra factura, entonces para él ya era su último año y pensaba en retirarse, pero desgraciadamente no todos los planes nos salieron" relató entre lágrimas su esposa Celeste Salgado.

A la edad de 19 años Moises Taz Calleros conoció a su esposa Celeste Salgado en el gimnasio de Boxeo, el ser diferente a los demás, estudioso, con metas y sueños, fue lo que conquistó el corazón de Celeste, mantuvieron un noviazgo de cinco años, posteriormente 10 años de casados, tuvieron una pequeña hija "todo su querer" señaló Celeste.

"Su papá siempre se esforzó más de la cuenta ella lo entiende y ella sabe" "Era el amor de mi vida, que siempre estuve y siempre lo apoye en todo momento, que lo amo".

Su esposa relató que tiene contemplado realizar un homenaje a su campeón, sin embargo será más adelante.

Descansa en paz, Moisés Taz Calleros, tu memoria vivirá eternamente entre nosotros.