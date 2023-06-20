Un día sin luz

Por más de 24 horas vecinos de la colonia Obrera Sur Segundo Sector continúan sin energía eléctrica, debido a las fallas de CFE que se presentan en diferentes sectores por la sobrecarga que se registra ante las altas temperaturas.

Continúan las fallas en el servicio de la Comisión Federal de Electricidad, donde la atención de los reportes se prolonga por horas, incluso por días, en donde los ciudadanos denunciaron el burocratismo que existe en la paraestatal.

Desde el pasado lunes al mediodía se registró la falla en la calle Augusto Spien de la colonia antes mencionada, donde la sobrecarga daño el cableado del transformador, interrumpiendo el servicio.

Gabino Jiménez Martínez vecino afectado señaló que hasta el momento no se reestablece el servicio, a pesar de que los vecinos han estado realizando los reportos ante la dependencia sin respuesta.

“Es mucho burocratismo, lo estamos denunciando abiertamente porque es un gran problema, llamamos y nos salen que de un estado que otro, lo que queremos es que nos soluciones este problema, más que nada porque la mayoría que vivimos aquí somos personas de la tercera edad”.

Señaló que anteriormente se había reportado el deterioro del cableado, el cual se ponían al rojo vivió con la sobrecarga de energía, pero no se atendió, por lo que dijo que es necesario que la CFE mejore su infraestructura, con cableado y transformadores que soporten la sobre carga de energía que se registra en la temporada de calor.

Mencionó que son decenas de familias las que se ven afectados, en su mayoría personas de la tercera edad, personas enfermas.

Comentó que las condiciones del clima son insoportables ante las altas temperaturas, por lo que piden el apoyo para que se atienda el reporte y se reestablezca el servicio de energía en este sector.