Un negocio la venta de sangre

Un verdadero calvario viven los familiares de personas que por alguna enfermedad requieren de una transfusión de sanguínea, ya que personas sin escrúpulos se dedican a "sangrar" a quienes requieren de ella para poder vivir, ya que hacen de la donación un negocio en donde cada unidad es vendida por arriba de los mil pesos, mientras que las plaquetas las comercializan hasta en 5 mil.

Fue desde el área de donación de sangre de una clínica de la localidad donde desesperada una mujer solicitaba por todos los medios la donación de sangre para su padre quien se encontraba internado y a quien no podían dar de alta si no le eran transfundidas dos unidades de sangre del tipo O negativo, sin embargo, nadie acudió al llamado.

Fue por esa razón que decidió solicitar apoyo subiendo una publicación por medio de la plataforma Facebook a donde recibió varios mensajes de personas quienes le aseguraban que ellos podían acudir a donar, sin embargo, esto tendría un costo de entre mil y 5 mil pesos.

Si es solo sangre le pido mil pesos, conmigo no hay falla, he ido a donar plaquetas y plasma a Monterrey, Saltillo y Piedras Negras, le aseguró un hombre quien le ofreció su servicio como donador no voluntario por un costo inicial de mil pesos.

Ante esto la afectada por medio de su red social colocó un mensaje bastante molesta, asegurando que no es posible que se cobre por salvar una vida, pues si bien existen personas que cuentan con los recursos económicos para cubrir el pago de la sangre para sus familiares, muchos otros no cuentan con dinero ni para comer y es muy triste que una persona llegue a fallecer solo porque alguien que cuenta con la posibilidad de donar comercialice su sangre.

"Somos nefastos como personas y aun así queremos morir e ir al cielo, es triste que la gente negocie con su sangre que para otros puede ser una oportunidad de vida, de verdad como es triste ver personas así, hoy en día es poca la gente que ayuda sin esperar nada a cambio, ya nada me sorprende ni me asusta, con el favor de dios saldremos adelante".