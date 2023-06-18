Un papá milagro

“Oírla a ella sería el mejor regalo” relato entre lágrimas Pedro Grande, papá de bebé milagro y quien desde hace tres años tomo el rol de padre y madre a raíz de que su esposa falleció durante la contingencia sanitaria por covid-19.

1 / 3 NO HA SIDO FACIL, PERO GRACIAS A DIOS LAS COSAS SE VAN ACOMODANDO. 2 / 3 ELLOS SON LA FAMILIA GRANDE 3 / 3 MONTSERRATH LLORA RECORDANDO A SU MADRE, PERO AGRADECE A SU PADRE EL QUE LOS MANTENGA DE LA MANO DE DIOS. ❮❯

Esta es la historia de Pedro Grande Delgado de 49 años de edad, de un día a otro la vida cambió su rumbo; malestares en su esposa Gabriela, le orillaron a hospitalizarla y lo último que recuerda fue haberla visto en una silla de ruedas para ser atendida en la clínica del IMSS, días después le regresan solo las cenizas de su mujer.

Temblando de miedo y con la triste noticia de haber perdido al amor de su vida, le entregaron a su pequeño bebe José Luis y quien fue nombrado como bebe milagro, al ser él un milagro y la esperanza en su hogar después de la muerte de su madre Gabriela González que fue contagiada por covid-19 y ante el riesgo de contagio y la posibilidad de adquirir el virus en el alumbramiento el bebé nació sano y salvo.

Sin embargo papá debería hacerse cargo solo, de su recién nacido y su hija mayor en ese entonces de 9 años de edad, un giro que cambio su vida por completo pero que a la fecha agradece a Dios el vivir día a día.

“Vamos avanzando un día a la vez, y las cosas se van acomodando, ya tengo un trabajo donde se me facilitan los horarios para dejar a los niños a la guardería y escuela, y descanso sábado y domingo con el que llevo a mis hijos a pasear” mencionó.

Dijo no ha sido nada fácil, pero lo están llevando de la mejor manera, ahora el pequeño José Luis tiene 3 años de edad y la mayor 12 años y quien se dice reconocer a su padre como el mejor. Aun cuando no podía contener el llanto al recordar a su madre, destaco que poco a poco han salido adelante y aun cuando no es fácil, tiene al mejor papa del mundo y a quien le reconoce su esfuerzo.

Periódico la Voz ofrece este espacio a los padres en su día, y quienes luchan contra viento y marea, algunos jóvenes, otros adultos pero que tienen la dicha de ser el rey de la casa, EL PADRE. Mil felicidades.