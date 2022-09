Un tormento los préstamos en línea

Cada vez hay más aplicaciones de préstamos monetarios, lo que pareciera ser una salida rápida para la gente con problemas económicos es realmente la entrada a un completo tormento al ser robados, acosados, extorsionados y hasta ser exhibidos y ofrecer servicios sexuales.

Son aplicaciones como MX Presta, José Cash, Pop Crédito, Cash Apoyo, Cash Mex, Crédito Ya, Metal Sube, Sol Peso, Divisa Crédito, Efectivo Plus, Hi Prestamos, Criditi, Kala Credito, Cash Time, Novante, Okaz, Money Caja, Ok Dinero, Get Efectivo, Pago Facil, Bien Cash, entre otras aplicaciones tienen múltiples denuncias y reportes ante la Fiscalía General del Estado en la Región Centro.

La mayoría de estas aplicaciones otorgan créditos rápidos con mínimos requisitos como la fotografía del INE y una fotografía en la que el solicitante debe mostrar su rostro así como contestar un cuestionario.

Luego de cumplir con esos requisitos, el dinero se transfiere casi de inmediato a las cuentas de los usuarios, quienes a los pocos días comenzarán a sufrir elevados intereses y extorsiones para pagarlos.

Al mínimo retraso del pago se convierte en una deuda que supera hasta en un 150% más que la cantidad que inicialmente le prestaron al usuario, si no liquida el adeudo, comenzará a recibir mensajes amenazantes, cartas de supuestos demandas por incumpliendo de pago y lo peor, acoso a los contactos que el solicitante tiene en su teléfono celular.

Algunos de los mensajes que llegan a los contactos del moroso dicen lo siguiente: "Se busca persona por fraude, solicitamos su apoyo para localizar a esta persona, lo dejó como referencia, le pedimos por favor que lo contacte y le pida que liquide el adeudo que tiene con nosotros".

"Hola me llamo... estoy ofreciendo servicios sexuales porque debo en (nombre aplicación) y necesito pagar, por favor si te interesa comunícate conmigo", aunado a la fotografía.

Las aplicaciones cuentan con términos y condiciones en los que se menciona que al momento de utilizar la plataforma, el usuario da acceso ilimitado a la agenta de contactos de su teléfono celular e incluso tienen acceso a la galería.

La Fiscalía General del Estado recibe constantes casos de personas que están siendo acosadas por estas aplicaciones y que en su momento solicitaron un préstamo.

Por ello Rodrigo Chairez Zamora; delegado de la Fiscalía General del Estado, exhortó a las personas sobre los riesgos de recurrir a préstamos a través de aplicaciones que regularmente son ofertadas en redes sociales.

En estos casos, la autoridad inicia una investigación únicamente sí el afectado interpone una denuncia, muchas de las víctimas prefieren no denunciar.

Comentó que lamentablemente no se leen los términos y condiciones a las que se someten cuando aceptan el préstamo y cuando llega el día en que se requiere el pago, la persona no tiene dinero para cumplir, los intereses superan sus percepciones económicas y se torna a ser una deuda impagable.

Dijo que es un hecho que la forma de cobranza de estas aplicaciones no es la más adecuada, pues ponen en tela de juicio la reputación de la persona, es un tema íntimo para las personas que se ven afectados socialmente.

La Fiscalía en la Región Centro ha detectado cuando menos 22 aplicaciones que recurren a estos métodos de cobranza pero al haber cedido la información las mismas aplicaciones bloquean aparatos celulares.

Por ello, se trabaja de la mano de la Policía Cibernética del Estado, difundiendo la información para evitar que haya más personas afectadas, se han tenido resultados positivos en cuanto a recuperar las cuentas del whatsapp y algunas otras de Facebook.

"Esto es un tema de acoso, en unos casos se ha formalizado denuncia en otros no, algunas de estas conductas por parte de las aplicaciones se encuadran en el delito de acoso", comentó el delegado.

Periódicamente se brindan orientaciones, lo que más interesa a la persona es bloquear las aplicaciones o recuperar sus cuentas de Facebook o wahtsapp, no todas pasan a denuncia, se depende de la voluntad de los afectados.

Comentó que estas aplicaciones no se encuentran reguladas por la Legislación Mexicana pero hay acuerdos de colaboración de la Fiscalía del Estado con la Policía Cibernética para reportar aplicaciones de este tipo que son de descarga libre y es lo que permite a las personas acceder fácilmente a ellas.

Estas aplicaciones han causado problemas emocionales entre los usuarios, pues el difundir sus fotografías, exhibirlos públicamente ha ocasionado a algunas de las víctimas altos niveles de estrés.