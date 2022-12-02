Una de más administraciones más honestas

Monclova será una de las administraciones más transparentes y honestas de la historia, al contar con un reglamente de Transparencia y Acceso a la Información, que obligará a los funcionarios detallar cada acción que realicen, para que esta sea subida a la página de transparencia del ayuntamiento, y este disponible para la ciudadanía.

El regidor y presidente de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información, Rogelio Ramón Galván, indicó que reglamento ya está terminado y contiene artículos para sancionar funcionarios que actúen de manera poco clara, desde una forma administrativa y económica, contemplando incluso la suspensión de sus funciones.

Explicó que este reglamento tiene el propósito de que el funcionario conozca a fondo sus funciones, para que estas sean desempeñadas eficazmente y con honradez probada, pero sobre todo, hacer conciencia en el funcionario público, para que toda la ciudadanía tenga el acceso a la información “Y nosotros como funcionarios públicos estamos obligados a proporcionarla”.

La intención del alcalde Mario Dávila Delgado, con este reglamento de Transparencia y Acceso a la Información, es hacer de esta, una administración, clara y transparente, porque es lo que se prometió y es lo que se va hacer, ”Esto hará que vuelva la confianza y hará posible que vuelva la credibilidad por parte de la ciudadanía, hacía una administración municipal.

El regidor, dijo que el Reglamento de Transparencia y Acceso a la información, está en proceso de revisión por parte de la Lic. Rosa María Rodríguez Ortiz, regidora de reglamentación, esto como primer paso para después subirlo al cabildo para su análisis y de ser aprobado por los regidores, se envía al Congreso del Estado, “Ojala y alcance el año para que se publique en el Diario Oficial de Coahuila y posteriormente en la Gaceta Municipal”, dijo para terminar.