Una madre Emprendedora

Rosa Marisol Carreón Mata es una emprendedora y una madre que a diario lucha en sacar adelante a su negocio y a su familia, el rico sazón y el buen trato, identifican a Rosa como mamá y a su negocio "El Dragón Tragón".

Rosa Marisol tiene 47 años y tiene tres hijos, Denise Guadalupe de 25 años, Rafael de 22 y Christofer de 18 años de edad, ella le ayuda a su esposo a pagar la escuela de los muchachos ya que uno estudia en Monclova y otro en Saltillo.

Trabajó por varios años en cocina en restaurantes como Fiesta Inn y el Club de Golf, éste último le dio la idea de tener un puesto de comida ya que se dedicaba a atender un snack los fines de semana.

Con el sueldo que ganaba en el INEGI pudo ahorrar para el tráiler y se asoció con su esposo, el 3 de octubre del 2020 inauguraron "El Dragón Tragón", ubicado en a un costado de Servicios Educativos.

El nombre se lo puso su esposo Rafael González ya que cuando trabajaba en Altos Hornos de México así le decían sus compañeros, "El Dragón", y sus hijos les ayudaron a diseñar la imagen con el personaje de Mushu de la película de Mulán.

En un principio solo vendían tacos de diversos guisos, machacado, chicharrón, picadillo, cortadillo, entre otros, pero cada vez llegaban más personas preguntando si manejaban gorditas, las cuales no Rosa Marisol no sabía hacer, pero fue impulsada por su hija Denise, le dio los ánimos para introducirlas al menú.

"Como en todos los negocios hay días buenos y malos, pero apenas tenemos dos años y media y me estoy haciendo de mi gente, de mis clientes de alrededor. Gracias a Dios mi esposo me apoya mucho en el puesto como en mi casa, nos trae, nos recoge y vamos a surtir".

El puesto ya es conocido como el de la "Socorro" ya que se encuentra a unos pasos de la escuela primaria y aunque maneja un horario de 8:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, la familia está pensando en añadir más comidas para los fines de semana, convertirse en un puesto nocturno los fines de semana y que las personas que salgan de fiesta lleguen a comer ahí.

"Aquí voy a permanecer hasta que me canse, nuestros planes es que después que no pueda atenderlo, mi hija Denise Guadalupe se quede aquí y le siga, es la que me ayuda todos los días y la conocen todos mis clientes del Seguro Social, los maestros y de otras tiendas cercanas, hasta la esperan para que ella les haga sus gorditas".

Además de la rica comida, los clientes regresan a "El Dragón Tragón" por la amena plática y risas que les dan y provocan mamá e hija.

Así mismo, Rosa Marisol también se dedica a la repostería, tiempo que le dedica luego de cerrar el puesto de tacos y gorditas, aunque a veces no le alcanza a terminar un pedido y su hijo Christofer entra al quite, conformando una familia muy unida.