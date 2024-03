Urge a Belinda seguro de gastos médicos

La suspensión del programa de Seguro de Gastos Médicos a empleados de confianza de Altos Hornos de México, pone en riesgo la vida de la pequeña Belinda Guadalupe quien requiere de un tratamiento debido a problemas congénitos desde su nacimiento, y no se le ha brindado la atención adecuada desde hace más de un año.

Reyna Isabel Romo, es empleada de Confianza de la Planta Uno de AHMSA quien desde hace meses a pedido a la empresa que se le reestablezca el programa de Seguro de Gastos Médicos, para brindarle la atención a su pequeña hija de 9 años.

La pequeña cuenta con una malformación anorrectal compleja y múltiples malformaciones que se le diagnosticaron durante el embarazo, y ahora presenta hematocolpos, por lo que requiere de una operación urgente.

La operación tiene un costo de 75 mil pesos, además de los gastos del hospital que cobran 12 mil por noche, por lo que la madre no tiene posibilidades para cubrir los gastos.

Reyna Isabel mencionó que su hija ha sido atendida de manera particular desde su nacimiento en el Hospital Zambrano Hellion, a través del Seguro de Gastos Médicos de la empresa acerera, por lo que ella únicamente cubría el 10 por ciento del costo, y el deducible.

Sin embargo desde enero del 2023, la empresa suspendió el programa por lo que se interrumpió la atención de la pequeña, que de no ser atendida corre el riesgo de perder la vida.

Indicó que tras suspender el programa llevó a su hija al IMSS, sin embargo no se le ha dado la atención y el seguimiento adecuado, los médicos no aceptan los estudios realizados de manera particular, por lo que están iniciando de nueva cuenta todos los estudios, pero las citas se tienen muy alejadas.

Señaló que la situación se ha complicado ante la falta de pagos de Altos Hornos de México, ya que es casi un año que no se ha pagado, así como tampoco recibe la pensión alimenticia, por lo que no cuenta con recursos.

Comentó que ha realizado actividades desde venta de conos y otros, pero es insuficiente para el tratamiento de la pequeña.

Mencionó que tampoco puede contratar un seguro de gastos médicos, porque estos no cubren enfermedades preexistentes, por lo que no dan la atención de la pequeña.

Es por eso que pide a la empresa que se reactive su póliza de Seguro de Gastos Médicos, para que se le brinde la atención a la joven o que se le cubra el pago de salario y de sus prestaciones pendientes, con lo que podría cubrir el gasto de la operación.