Urge ayuda para doña Rita y Mario

Mario Alberto y Rita Arzola Sánchez son hermanos, ambos están discapacitados, la situación económica es complicada ya que ninguno de los dos puede trabajar, ella se hace cargo de sus dos nietos, uno de ellos también tiene discapacidad.

Viven en Lomas de San Miguel en la calle 7, número 2006, requieren todo tipo de ayuda, desde ropa, alimentos y silla de ruedas, son de bajos recursos. Mario Alberto no tiene un diagnóstico, la última vez que se enfermó le dijeron que era una úlcera varicosa, pero no es oficial, hace algunos días estuvo hospitalizado en el Amparo Pape.

Él no tiene un diagnóstico certero, le dicen que es úlcera varicosa.

El problema empezó por una pequeña herida que se le hizo más grande, esto desde hace 12 años, no puede trabajar, vive con su hermana Rita Arzola Sánchez quien también padece de una discapacidad, desde los 2 años enfermó de poliomielitis.

Rita Arzola vive con su esposo Fidencio Mireles Lara quien es velador, gana muy poco y el recurso es insuficiente para sostener a las cinco personas que habitan en la vivienda.

Ella se hace cargo de sus dos nietos, uno de ellos es Gerardo de 10 años que es discapacitado, nunca ha recibido atención médica, pero tiene conductas anormales, si se enoja se golpea la cabeza.

Cuando recién se inauguró el Hospital Amparo Pape Rita llevó a su nieto para que lo revisaran pero le dijeron que no podían hacer nada porque le afectaría más su salud.

“Es muy difícil, pero gracias a Dios aquí seguimos, mi hermano estuvo hospitalizado y se me dificultaba ir a cuidarlo, porque también cuidaba a mis dos nietos, mi esposo tenía que trabajar”, señaló Rita.

Mencionó que alguien le propuso publicar su historia en las redes sociales, como su necesidad es mucha accedió y ahora pide el apoyo de la ciudadanía, interesados en ayudarla pueden comunicarse con ella al 866 642 6870.

Ella se hace cargo de sus dos nietos, uno de ellos con discapacidad que no recibe atención médica.