Urge ayudar a los afectados por Altos Hornos

Es urgente crear mesas de trabajo tripartitas en torno a los involucrados y afectados por Altos Hornos de México (AHMSA), el presidente de Coparmex opinó que se debe ver por el bien de la región centro ya que han pasado ocho meses desde que se propuso.

Mario Coria Rohell externó que desde que la empresa paró sus actividades y alarmó a todos la falta de pagos los obreros es que señaló la necesidad que había de conformar grupos y mesas de trabajo, pues ya no contaba con ningún punto de equilibrio.

Ahora los trabajadores sindicalizados cumplieron 17 semanas sin recibir el pago y los trabajadores de confianza tienen cinco meses esperando sus quincenas, a pesar de los bloqueos y las inconformidades, tienen esperanza que al menos les depositen un pago.

"Pienso que el Gobierno Federal debería de usar todas sus facultades e instancias que ellos tienen para ayudar a resolver el problema de AHMSA, sobre todo que se respeten las garantías de los trabajadores, de los pagos a contratistas y proveedores que no se han realizado".

Mencionó que se saldrá adelante si en conjunto el Gobierno Municipal, el Gobierno del Estado y Gobierno Federal, así como la Iniciativa Privada y sociedad civil, se pusieran de acuerdo en las acciones que deben de hacer para la reactivación económica de la región centro y carbonífera.

"No podemos buscar el crecimiento y el desarrollo de una empresa que no vea por los intereses comunes y de todos los ciudadanos trabajemos o no le trabajemos a AHMSA"