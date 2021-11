Urge cirugía a la pequeña Emily

Familiares de Emily Sofía Franco Rangel denunciaron la falta de atención de la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la pequeña de 2 años de edad lleva 10 días internada y requiere una cirugía abdominal.

Su mamá la llevó con pediatra Arnulfo cuando empezó a verse una mancha en su abdomen y una bola pequeña, le sugirió llevarla al Seguro Social para recibir un buen tratamiento y operaciones sin afectar la economía familiar.

"Me dijo que sus quistes se encuentran entre la pared abdominal y no le pasan a un tejido, que era una cirugía delicada porque se debe tener cuidado de no afectar un órgano"

Alondra Anahí Rangel Escobedo ingresó a su hija el domingo 25 de octubre a las 8:00 de la noche ya que presentaba temperatura y vómito, pasan los días y los médicos no le resolvían nada ni le daban algun tratamiento para ayudarla.

Le realizaron un TAC y ultrasonidos donde detectaron que requería de una cirugía, la menor y sus papás siguen esperando más información en el tercer piso del Bloque A.

El pasado viernes 29 de octubre, un pediatra le dijo que ya habían enviado un correo a la clínica de Monterrey, Nuevo León con el fin de trasladarla, pero hoy lunes otro pediatra le comentó que apenas se haría el trámite ante el instituto.

"Me le detectaron unos linfagiomas abdominales, cada día crecen más y ahora la bola tiene el tamaño de una naranja, está a punto de explotarle pero no me la trasladan a Monterrey o la operan, solo me dicen que espere".

Emily perdió su ánimo, sus ganas de jugar y solo se la pasa durmiendo, la medican con paracetamol para calmar el dolor y lactobacilos para que tenga energía.