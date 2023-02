Urge en Monclova médicos especialistas

MONCLOVA., COAH.-Es debido a la falta de médicos especialistas que pacientes de las diversas clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social se retrasan en cuanto a la recuperación de su salud, así lo informó el señor Ebodio Hernández, padre de la joven Milagros Hernández, quien padece de continuos espasmos ataques epilépticos.

Como se recordará el día de ayer Periódico La Voz presentó el caso de Milagros, quien no ha podido realizar el trámite de su pensión por incapacidad Parcial Permanente debido a que si bien recibió el diagnóstico de epilepsia, no hubo médico especialista en neurología para darle seguimiento a su caso.

Su padre, dijo que es muy necesario que se autoricen recursos para que más médicos especialistas lleguen a la unidad 7 y 9 donde los primeros años se atendió su hija y donde no hubo un neurólogo que la atendiera y le pudiera autorizar el pase para ser atendida en una clínica de tercer nivel.

Don Ebodio comentó que aunque continuamente se anuncia por medio de la federación que llegarán nuevos médicos a los diferentes estados de la república, como pacientes no ven esos beneficios pues aunque acuden constantemente a solicitar atención médica de alta especialidad, simplemente no la reciben.

"MI hija les informó ayer de su caso y al parecer hay forma de que ella reciban su atención y se le dé seguimiento a su caso para que obtenga su pensión, una médico general le dijo que ella podía trabajar sin importar los ataques epilépticos de presenta constantemente, lo cual le puede generar una caída o un golpe que ponga aún más en riesgo su vida".

Dijo que él tiene como oficio el ser trailero sin embargo por la edad no siempre tiene trabajo y no cuenta con seguro social, por lo que no tiene recursos para apoyar a su hija en la adquisición de los medicamentos o la atención especializada que requieren.