Urge se inyecten recursos a AHMSA

La solución de Ahmsa sería una sociedad con alguien que pueda inyectar recursos, opinó el Alcalde Mario Dávila Delgado tras reconocer que sí existe la preocupación porque la empresa genera más de 10 mil empleos en la región, pero hasta ahora, no considera que se afecte a la base trabajadora.

Lo anterior, luego de la situación por la que atravesó la empresa el pasado miércoles cuando la CFE les cortó la energía eléctrica.

Destacó el jefe de la comuna que sí ha tenido diálogo con el Gerente Luis Zamudio, pero hasta el momento él desconoce en qué términos se encuentra una posible sociedad con alguna empresa que venga a auxiliar a la acerera.

En el tema de la planta tratadora de aguas negras, también está sin funcionar, luego que tampoco cuenta con energía eléctrica y por el momento, las aguas residuales seguirán su curso normal, un paso que llega hasta Estancias al norte de Monclova y es un líquido que usan ejidatarios para la siembra.

Por lo que respecta al municipio dijo que están en comunicación con la parte jurídica de la empresa, por lo del pago del predial.

En tanto que lo que le debe Ahmsa al CEAS justamente por el uso de las aguas residuales, es un pasivo que tendrá que cumplimentar, y por lo pronto se han hecho pagos pequeños.