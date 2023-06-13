Urge traer a la región nuevas inversiones

“Coahuila será líder en exportar buena mano de obra y junto a la región centro nos estamos quedando rezagados, necesitamos que se creen las oportunidades y condiciones para el desarrollo”, dio a conocer el presidente de la CMIC, Eugenio Williamson.

Debido al nearshoring los estados fronterizos se beneficiarán con la llegada de nuevas empresas y proveeduría, con un crecimiento exponencial y se espera la mayor inversión privada de la historia gracias a que capitales mexicanos se comprometieron a invertir poco más de 30 mil millones de dólares en 2023.

Sin embargo, externó que Saltillo, Ramos Arizpe y Torreón están saturados, y para qué Monclova y la región centro sea atractiva a más industrias y proveedores hace falta más energía, servicios en la periferia como pavimentación, agua y drenaje que de crecimiento y valor a las industrias.

“Es difícil conseguir ingenieros, fierreros, albañiles, pero si los buscan se vienen a trabajar a su casa, nosotros no queremos ser una zona que exportemos mano de obra sino que aquí la gente venga a trabajar y haya oportunidad para nuestros hijos”.

Para que el Estado siga después de Nuevo León, las autoridades estatales tienen que ayudar a traer dichas inversiones y parques industriales para que permita el desarrollo y no se quede rezagado como hasta ahora y den las condiciones necesarias.

“Como región centro queremos ver la manera de estar todos unidos y levantar la mano para que llegue la inercia que está teniendo el país gracias al pleito entre Estados Unidos y China. Aunque Coahuila figura entre los cinco estados, el que tendrá mayor beneficio será Nuevo León con un 50 por ciento”.