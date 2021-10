Urge unidad empresarial

Desde hace más de 14 o 15 años, cuando se formaron las uniones empresariales, la ciudad y la Región tiene problemas en el sentido de crecimiento, en varios rubros, en construcción de vivienda, ampliación de negocios, zona centro, comercio formal e informal por todos lados, la economía de la región está dañada.

Así lo comentó el empresario Andrés Osuna, señaló que es momento de buscar una verdadera unidad entre empresarios de la región y gobiernos.

"Yo creo que el pensamiento de la IP de decir que somos poderosos y que tenemos que buscar a una autoridad para ser un motor gigante, con todo lo que hemos visto en los cambios, hay que hacer un equipo de gobierno y empresarios", comentó.

Dijo que por esta razón el Consejo Coordinador Empresarial del Centro de Coahuila busca participar en el crecimiento de la Región Centro, explicó que este grupo de empresarios, tiene como objetivo el ver en qué ayuda.

Indicó que solo han visto cómo crecen y crecen las regiones del Sureste, Laguna y la Región Norte pero la Centro y Carbonífera desde hace tiempo se quedó estancada, tienen mucho tiempo, no solo es por la pandemia, es desde antes por situaciones empresariales, aunque no es culpa de AHMSA, es una empresa a la que le fue mal por eso se necesita más crecimiento.

"Es el momento de estar unidos, hacer propuestas de trabajo de interés, no que nos den el trabajo, sino que ayudamos, tenemos varias propuestas en crecimiento empresarial, crecimiento de inversión", indicó.

Mucho se ha hablado de un Parque Industrial pero lo cierto es que no se tiene infraestructura, electricidad, agua, drenaje, vialidades, es entonces donde empresarios deben poner de su parte, el gobierno no puede solo, mencionó que entre todos y viendo como han crecido en otros Estados, se puede tomar como ejemplo.

Sin trabajadores no hay empresarios, sin empresarios no hay trabajadores, hay una relación mutua, es tarea de todos formar un equipo, no cada quien en los suyo, proponiendo positivamente y sin partido político para tener un buen crecimiento.

