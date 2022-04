Usaban polleros taxis "piratas

Taxis que fueron detenidos en Múzquiz traficando migrantes son "piratas" aseguro el dirigente de la Federación de Transportistas de la CTM en Monclova, al señalar que no se tiene reporte de la detención de ninguna unidad.

Después que se dio a conocer la detención de dos taxis en la Región Carbonífera que intentaban llevar a migrantes a la frontera norte del estado, y los cuales se indicó que eran originarios de la ciudad de Monclova, Javier Hernández del Ángel dijo que hasta el momento no han identificado las unidades.

Señaló que en la información que se da tras la detención, no se da un número de serie o placa y el que se da no existe dentro de la base de datos, por lo que los vehículos no están registrados en la región.

Además se realizó un sondeo con los concesionarios, para conocer si las unidades corresponde a alguno de ellos, o faltan algunas.

Mencionó que lo más factible es que sean unidades "pirata" que se hacen pasar por taxis de esta ciudad para realizar esta actividad, pero que de acuerdo a la información que se ha recabado con los concesionarios, ninguno coincide.

"Puede ser que sean "piratas", ahorita podemos decir que hay carros, taxis, que están haciendo ese movimiento, se hacen pasar por taxistas, ahorita vamos a buscar a los dueños de los carros para ver si es cierto que son de aquí de Premier".

Señaló que por su parte se ha dado indicaciones a los taxistas para que restrinjan el servicio a migrantes, sobre todo en viajes fuera de la ciudad, para evitar algún conflicto con autoridades migratorias.