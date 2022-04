Utilidades no son de 90 días; Aclara la JLCyA

Empresas no están obligadas a pagar 90 días por concepto de utilidades, sino es un mecanismo para establecer un promedio y fijar el pago de los trabajadores, pero todo esto está sujeto a que tenga un resultado positivo.

Uno de los puntos que generan confusión en el tema de la Reforma Laboral es el tema del pago de utilidades, en donde se establece el pago de 90 días a los trabajadores por la participación en las utilidades.

Ricardo Aguirre Cuellar, Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, señaló que es un tema que ha sido bastante debatido, a veces poco claro, pero no es ninguna garantía que se tenga que cubrir tres meses como mínimo de utilidades.

Explicó que este punto se establece como un mecanismo para establecer un promedio de lo que han obtenido en los últimos dos años una empresa, en base a eso sacar un promedio en relación de los 90 días.

Sin embargo indicó que esto no es una obligación, porque estará el caso de las empresas que no hayan generado utilidades en el ejercicio anterior y no están obligados a cubrir el pago de los 90 días.

Señaló que esto también podría servir para establecer un mecanismo de garantía y que salgan beneficiados los trabajadores en aquellos casos en que las empresas no tengan utilidades y se otorgue un bono o compensación.

"En aquellos casos en el que las empresas no tengan utilidades, no pagarán los 90 días sino en base a los promedios que obtuvo en años pasados, promediado con los 90 días, y con eso sacan lo que le corresponde a cada trabajador y la empresa establece también el tema de los bonos, en caso de que no se tengan las utilidades como ha pasado muchas veces", indicó.