Va Napoleón de pluri

MONCLOVA; COAH.-La tarde del miércoles el Partido de Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) realizó el proceso interno de insaculación para los candidatos plurinominales al senado de la república y diputaciones y quien resultó de nueva cuenta beneficiado con el cargo fue Napoleón Gómez Urrutia, elección que no fue del agrado por el grupo de los 719 de Cananea Sonora México y quienes informaron a través de un comunicado su descontento con el actual funcional federal.

Con destino a la opinión pública, se detalla el rechazo a la plurinominal de Napoleón Gómez Urrutia y son claros al decir que con la designación sepulta uno de sus mandamientos; no robar, no mentir y no traicionar.

"De nada sirvió el cacaraqueado "mandamiento" de no robar no mentir y no traicionar, Napillo Gómez Urrutia seguirá por otros 3 años cobrando de los impuestos de los mexicanos, mientras los miles de ex Mineros estafados por este distinguido y premiado personaje tendrán que seguir su calvario que ya acumula 19 años, para recuperar su dinero.

Con esta decisión tomada por el partido Morena, sepulta uno de sus mandamientos insignia, imposible creer que no se roba no se miente no se traiciona cuando napillo encarna a la perfección esta tercia de inconvenientes y tal parece que fue su carta de presentación para obtener la gloria.

Robo a los ex Mineros, Mintió al País con su doble nacionalidad y Traicionó a un Gremio. Nos queda la última esperanza para recuperar lo que nos corresponde del Fideicomiso Minero la SCJN, pronto habrá noticias y el flamante ladrón, mentiroso y traicionero tendrá que pagar lo que debe, aunque el fuero como en estos casos sea el caparazón de delincuentes.