Vacunada el 20% de la región centro

El 20 por ciento de la población de 18 años de edad en adelante en la región centro no ha recibido la primera dosis contra el Covid-19, el titular de la Cuarta Jurisdicción Sanitaria mencionó que las personas no quisieron aplicársela por miedo a las reacciones, porque no pudieron, no creían o bien, porque estaban enfermos.

Faustino Aguilar Arocha explicó que siguen pendientes personas de cuarenta, cincuenta y más años de edad, quienes en su momento prefirieron no acudir a las sedes a vacunarse contra el Covid-19, aunque dieron mil razones del porqué no se vacunaron, dijo es importante que pierdan el miedo.

"Esperemos que acudan a vacunarse porque la enfermedad sigue latente y afecta más a quienes no están vacunados, cabe destacar que las personas que están hospitalizadas en la Clínica de Cemex es porque no tienen su esquema de vacunación completo o nulo".

Señaló, el gran número de decesos que se han registrado en la localidad han sido por la falta de inmunidad al coronavirus. Actualmente hay 12 pacientes ingresados en la clínica, algunos de ellos requieren de oxígeno o fueron intubados.

"Vamos a seguir trabajando, se van a seguir vacunando a las personas, terminamos la etapa de 18 a 29 años de edad, y continuaremos con los rezagados".