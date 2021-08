Vacunan a empleados de 39 empresas

Se llevó a cabo la vacunación de segunda dosis a las personas de 30 a 39 años de edad en el gimnasio Milo Martínez, se aplicaron 3 mil 285 dosis a trabajadores de 39 empresas de los municipios de Monclova, Frontera y Castaños, el día de hoy continuará el proceso de vacunación.

Aunque no hubo Ruta Empresarial, si se aplicó la segunda dosis del laboratorio Sinovac mediante el Drive Thru, la cual continuará hoy jueves y mañana viernes a empresas. En esta etapa no se destinará ninguna dosis a la población en rezago ya que ese farmacéutico será difícil se conseguir en el estado, dio a conocer la encargada del.

La vacuna empezó a aplicarse en cinco municipios para el bloque de 30 a 39 años, tres de ellos en la región centro en Frontera, Monclova y Castaños con más de 36 mil vacunas.

Será hasta el 27 y 28 de agosto cuando se apliquen en Frontera con 2 mil 500 dosis cada día para la población en general, en Castaños seré el sábado 28 con 2 mil 296 dosis y Monclova con dos puntos de vacunación en Casa Meced y gimnasio Milo Martínez con 3 mil dosis en cada punto, del domingo 30 al martes 31 de agosto.

"En esta ocasión no se aplicará ninguna sola dosis a rezagados o primeras dosis, una de las razones es que este biológico va a ser difícil de conseguir al menos en el estado. Las personas no deben de quedarse con su esquema de vacunación incompleto".

La encargada del programa señaló que nadie se quedará sin su segunda dosis por lo que no hay motivo para que hagan filas durante la madrugada o desde un día antes del proceso de vacunación.