Vacunan hoy a adolescentes; Con comorbilidades

La Voz-Este lunes dará inicio la vacunación contra el Covid-19 de los menores de 12 a 17 años de edad de la región Centro, que cuentan con alguna comorbilidad, a quienes se les aplicará la primera dosis del laboratorio de Pfizer.

Del 18 al 22 de octubre se llevará a cabo la jornada de vacunación de los menores que tienen alguna enfermedad que los hace susceptibles al virus del Covid-19. Para la región Centro se asignaron 500 dosis, las cuales se aplicarán en esta ocasión en las instalaciones de la Clínica 7 del Seguro Social y en el Hospital General “Amparo Pape de Benavides”.

En esta ocasión se cambió la sede de vacunación, debido a que son menores que cuentan con alguna enfermedad, por lo que se eligieron los hospitales para brindar una atención inmediata en caso de ser necesario.

A demás se cambió el punto de vacunación debido a que es mínima la cantidad de personas a las que se vacunará, ya que de acuerdo al censo que existe en los hospitales, son cerca de 450 los menores que cuentan con alguna enfermedad.

De acuerdo a la información de Gobierno Federal, quienes pueden recibir la vacuna en este grupo, son los menores con enfermedades inmunosupresoras, como cáncer, que haya tenido un trasplantes, VIH, entre otras, con enfermedad pulmonar crónica, afecciones crónicas en riñón, hígado, o sistema digestivo, enfermedades neurológica crónica, cardiovasculares, con diabetes, anomalías genéticas y menores embarazadas.

Dentro de este grupo de vacunación se incluirán a menores de los municipios de Monclova, Frontera, Castaños, Candela, Abasolo y Escobedo, que deberán acudir a alguna de las dos unidades médicas.

Se exhortó al resto de la población para que no acudan a la vacunación, ya que no se les aplicará la dosis, esta campaña está dirigida únicamente a los menores que tengan alguna enfermedad, por lo que se pidió no hacer aglomeraciones y esperar a que se establezca la jornada para el resto de los menores y exista el biológico.