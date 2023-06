Validará Instituto Electoral de Coahuila resultados

Este miércoles se llevarán a cabo los cómputos en los comités distritales y municipales del IEC, con la finalidad de validar los resultados obtenidos en la jornada electoral del pasado domingo.

Conforme establece el Código Electoral del Estado de Coahuila, el día de ayer se llevaron a cabo las sesiones de consejo, en el que se determinó el número de paquetes que se incluirá para recuento en el cómputo.

El proceso que iniciará el día de hoy a partir de las 8 de la mañana en todo el estado, es con el fin de validar el proceso, donde se abrirán los paquetes que tengan alguna inconsistencia y se realizará el recuento de los votos.

Ana Marcela Fuentes Ballesteros, Presidenta del 05 Comité Distrital del IEC, informó que las inconsistencias pueden ser desde que las actas no se encuentren al exterior del paquete, que la información sea ilegible, que no se haya puesto algún dato, como el nombre de los funcionarios, las sumas no sean correctas entre otros.

En el Comité Distrital se abrirán 222 de los 254 paquetes que se cuentan de la elección de diputado local, mientras que en el Comité Municipal de Monclova, abrirán 227 de los 301 paquetes de la elección de Gobernador.

A diferencia de otros procesos, el margen que existe entre el primer y el segundo lugar es muy amplia, por lo que no existe la posibilidad de que haya un cambio en el resultado tras el cómputo, pero es un proceso que se tiene que cumplir para entregar las constancias a los ganadores.