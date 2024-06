Van "traidores" a la comisión de orden

La dirigente del Partido Acción Nacional (PAN) señaló que se juega con el partido hasta el final y no como los que abandonaron a mitad de la campaña, quienes al apoyar a otro candidato, pasan directo a la Comisión de Orden del partido.

En rueda de prensa la presidenta del Comité Municipal, Yolanda Acuña y el Director de Comunicación, Alfonso Garza agradecieron el apoyo de la población que votó por Mario Dávila Delgado, poco más de 14 mil personas lo eligieron.

Así mismo, reconocieron que no era el resultado que esperaban pero respetan los resultados a pesar de todo, mencionando que tienen la tranquilidad que su comportamiento político siempre ha sido apegado a los principios.

"Nosotros hicimos lo que hacemos siempre los panistas, es salir a buscar a la gente a las calles, tocando las puertas y tratar de convencerlos a la buena, eso fue lo que hicimos. Creo que a nivel nacional el PAN está en un periodo de reflexión como a nivel local, tenemos que recuperar esa fuerza ciudadana que nos da ese impulso".

Señalaron que la Presidencia Municipal tenía elementos de todos los grupos que se decían ser panistas, pero no tenían los principios del partido. "Cuando uno no tiene principios, cualquier cosa los va a mover, a nosotros no nos mueve nada. Los estatutos son muy claros, cualquier persona que apoya de manera abierta siendo militante del PAN, tiene que pasar a la comisión de orden".

De igual forma, tras los resultados obtenidos en el pasado proceso electoral el Director de Comunicación del PAN en Monclova, Alfonso Garza índico que el triunfo o derrota no se le puede adjudicar a una sola persona, pero Marko Cortés dejo cosas que desear al frente del partido.