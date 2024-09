Vecinos nunca se dieron cuenta

Totalmente indignada por lo que pasó en la esquina de la Calle 2 con Parras en su colonia, la Hipódromo, Velia Garza "La Güera" dio a conocer que esa vivienda tiene alrededor de 30 años en esa condición en obra negra y abandonada, por mucho tiempo ha sido refugio de personas que saben tienen adicciones, pero nunca se imaginó que se daba el secuestro de una niña de 12 años en el lugar.

"Dónde me iba a imaginar que estaba esa criaturita ahí adentro, ahí se juntan todos los malvivientes, paso antes de irme a mi trabajo y los veo", comentó

Dijo que esas personas se quedan a dormir ahí, y son varios, "voy a creer que los padres al momento que son tres días de desaparecida su hija ¿no la van a buscar?, si mi muchacho cuando se me sale que se v a la Oh, que no me contesta el celular estoy desesperada y nerviosa".

Y añadió "¿Sus padres donde están que no la iban a echar de menos? Yo me volvería loca, es como yo les digo ¿dónde me iba a imaginar que estaba esa pobre criaturita ahí".

Aseguró que no se escuchaban ruidos "yo venía y tiraba la basura (los contenedores están a un lado de esa propiedad), se me quedó un bote ahí que me lo recogieron para adentro, si yo me hubiera metido por el bote me hubiera dado cuenta que ahí estaba la niña".

Dijo que en estos días vio a la mujer (Diana, conocida como "la negra"), pero es la única vez que la ha visto, "cuando pasé en la mañana a las tortillas esa fulana estaba ahí parada, y uno delgadito también salió de ahí, solo me miraban, pero dónde iba yo a imaginar que estaba esa pobre niña ahí.

TIENEN MIEDO LOS VECINOS

Otra persona que habita en la calle de atrás, la calle 11, nos dijo que les urge más seguridad, pues ella tiene una niña de 12 años, la misma edad de la pequeña que tenían ahí los malvivientes en contra de su voluntad.

"El velador de la demarcación nos avisó que tuviéramos mucho cuidado, porque ahí había una niña que tenían secuestrada que la habían manoseado y golpeado, ahí se meten muchas personas", comentó.

Dijo que durante los dos o tres días que la menor permaneció en el lugar, nunca escucharon ruidos o algo que pudiera dar indicios que se cometía un delito.

Pero ya caída la noche del miércoles pasado, pudieron ver que había mucho movimiento de policías y patrullas en la calle de atrás, "mi vecina vino a decirme que cerrara la puerta de atrás, que no se fueran a meter por aquí y entraran a mi casa".

Sobre las personas que ahí habitaban dijo que conocen solo al que le dicen "el vocho", y no creen que haya cometido ese delito, "nosotros le regalamos ropa y hasta la carretilla le prestamos, un día se llevó muchos envases que mi esposo sacó, lo hemos visto, nos saluda, se porta bien, incluso conoce a mi niña".

Dijo que "el vocho" ha ido a su casa con objetos que saca del contenedor a ofrecérselos en venta, y aunque no conoce la edad que tiene dijo que anda por los 30 a 40 años.