Vence Daniel al cáncer

Daniel tocó la campana de la victoria después de 6 años de luchar contra el cáncer testicular, nunca perdió los buenos ánimos a pesar de los momentos difíciles, ahora Dany "le echará más ganas" para seguir estudiando y ayudarles a sus papás.

La asociación Sonrisa dio a conocer la historia de Dany Guadalupe Rodríguez Palos, originario de la colonia Borja de Frontera, quién en 2018 recibió su diagnóstico por cáncer e ingresó a la asociación Sonrisa.

En exclusiva para Periódico La Voz Monclova, su mamá Claudia Palos dijo que el principio presentaba un enrojecimiento en un testículo, lo llevo a consultar en la Clínica 9 del IMSS en Frontera donde le médico general desestimó que fuera algo grave y le dio cita para un ultrasonido dos meses después.

Para ese entonces, Daniel de 8 años ya no iba a la escuela ya que no podía caminar, el tumor le había crecido del tamaño de una pelota de beisbol. Fue el ex director Maximiliano Elguezabal quien lo atendió y regañó a los especialistas por no brindarle la atención adecuada, rápidamente Dany pudo ser operado y comenzar su tratamiento contra el radiosarcoma paratestitcular.

"Era una caso raro porque mi hijo estaba chiquito, fue lo que me dijeron los especialistas, un 25 de junio del 2018 nos fuimos a la Clínica 25 del IMSS en Nuevo León donde empezó de 7 a 10 días sus internamientos por un año, luego me lo dieron de alta por vencer el cáncer con quimioterapias pero debía seguir en vigilancia, le dio metástatsis pulmonar".

El doctor Ling en Monterrey le mandó a hacer un TAC donde salió un tumor de 4 milímetros por lo que ya no requirió de tratamiento fuerte, solo pastillas para deshacerlo. Cada vez se espaciaban más el tiempo para hacerle análisis a la par que crecía más su esperanza. El último estudio fue el lunes 4 de marzo, le dieron la grata noticia que su hijo estaba libre de cáncer.

Su familia no esperaba que Dany fuera dado de alta, tanto así que la señora Claudia le dijo a su esposo que no viajara con ellos, a quien le llamó para darle la buena noticia, ninguno de los dos pudo contener el llanto de felicidad que eso les causó, después de tantos años su pequeño estaba saludable.

Dany plasmó su mano en el árbol de la vida de la Clínica 25 del IMSS, el más contento de todos porque ya no tendrá que ir a Monterrey a que lo "piquen".

"Le voy a echar muchas ganas mami porque quiero estudiar y hacer una carrera, ayudarles a ti y a mi papi", son las palabras que dijo Daniel, quien ahora tiene más ánimos para salir adelante, siempre con la sonrisa tan característica.

Asociación Sonrisa jugó un papel importante

Tras cortar apoyos el Gobierno Federal, muchos padres de familia tuvieron problemas para que los hospitales les dieran los medicamentos para los tratamientos, Daniel fue uno de los afectados en dos ocasiones, por lo que la asociación Sonrisa se movió para poder conseguirle las quimioterapias.

"Tu carita se iluminaba con tu sonrisita gigante que nos contagiaba a todos de ternura. Eras un niño pequeñito con ojitos brillantes y unos cachetes bellos. Siempre mostrando emoción y alegría ante todo".

Fue un camino largo de 6 años en los que había consultas seguidas en Monterrey, viajes en camión para consultas, internamientos, dolor, vomito, piquetes y todo lo que un pacientito con cáncer tiene que pasar. Pero aún así nunca te diste por vencido y siempre te mostraste alegre, escribió en su cuenta la Asociación que dirige Yolanda Tijerina.

También le dedico unas palabras a sus papás, a quienes les dijo que nunca soltaron a Dany, siempre estuvieron al pie del cañón y atentos a cualquier síntoma o necesidad que él tuviera. A su mamá Claudia, quién pasaba desvelos constantes, cansancio y muchas lágrimas, que al final valieron la pena pues su niño está sanado.

"Dany que esa sonrisa enorme que nos contagias nunca se pierda, eres la prueba de que el cáncer si es curable. No queda más que agradecer a Dios y dar ejemplo con tu vida".