Vence el 20 plazo para pagar aguinaldo

Las empresas tienen como plazo el 20 de diciembre para realizar el pago de aguinaldo a sus trabajadores, de lo contrario podrían ser sancionados por la autoridad laboral.

El presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje Gilberto Silva González señaló que de acuerdo al artículo 87 de la Ley Federal de Trabajo, los trabajadores tienen derecho de recibir un aguinaldo, el cual se debe pagar antes del 20 de diciembre y es equivalente a por lo menos 15 días de salario.

Algunas empresas de la localidad han señalado que la derrama se dará a partir de la primera semana de diciembre para que los trabajadores tengan el recurso para realizar sus compras navideñas.

Mencionó que las empresas tienen poco menos de un mes para programar su pago, pero dijo que cuentan con suficiente tiempo para ello, por lo que considera que no se tendrá ningún problema al respecto.

Silva González indicó que las empresas de la región Centro cumplen con este requisito en tiempo y forma, por lo que en los últimos años no se registró ante la dependencia ninguna queja por incumplimiento.

A pesar de esto, el representante de la Junta Local señaló que en caso de que exista algún conflicto o inconformidad por parte de los trabajadores pueden acudir a la dependencia y se atenderá.