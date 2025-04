Vencen al cáncer

Cuatro mujeres lograron vencer al cáncer y hoy celebran una nueva oportunidad de vida gracias al acompañamiento emocional, espiritual y solidario brindado por la asociación Águilas Guerreras, encabezada por Diana Salazar, gestora social y sobreviviente de cáncer.

"Cuatro de las personitas que hemos acompañado están hoy declaradas libres de cáncer. Tres de ellas son muy jóvenes, entre ellas Perlita, y solo una tiene 68 años", informó Salazar con emoción.

Las sobrevivientes son Yady, quien enfrentó cáncer cervicouterino; Lety, diagnosticada con cáncer de mama; Perla, que superó cáncer en un riñón; y otra mujer de nombre Lety, originaria del municipio de Frontera, que también fue declarada libre de la enfermedad.

Destacó que, aunque el sistema médico en Monclova enfrenta deficiencias, los tratamientos oncológicos han avanzado significativamente. Sin embargo, subrayó que el miedo y la desesperanza siguen siendo barreras peligrosas para muchas mujeres que reciben un diagnóstico. "El pánico puede llevarnos a un final fatal", advirtió.

La fundadora de Águilas Guerreras recordó que su promesa a Dios, tras haber superado un cáncer de mama en etapa avanzada, fue dedicar su vida a ayudar a otras mujeres a atravesar este difícil camino. "Dije que, si me daba mi sanidad, yo me iba a dedicar a apoyar. Y así lo he hecho", afirmó.

Desde su creación, la asociación ha brindado atención y acompañamiento a más de 100 mujeres en situación vulnerable, ofreciendo apoyo emocional, visitas domiciliarias y testimonios de esperanza y fe.

"Visitamos a mujeres devastadas, asustadas, y les damos palabras de aliento, nuestras historias y, sobre todo, les hablamos de Dios. Porque sin él, tenemos claro que no se puede", agregó.