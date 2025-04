Logran justicia 10 maestros del Conalep

Después de años de servicio dedicados a la formación técnica de generaciones enteras, diez maestros del Conalep Monclova finalmente han visto reconocida su antigüedad laboral gracias a un fallo histórico que marca un antes y un después en la institución. Se trata de una resolución que, no solo valida su trayectoria, sino que les abre la puerta a una jubilación justa y digna. Para ellos, no era solo una cuestión de números, sino de reconocimiento a una vida entera entregada a la enseñanza.

Minerva Margarita Hurtado Molleda, delegada del Sindicato Nacional de Maestros Conalep en Monclova, fue una de las impulsoras de este proceso que duró más de dos años. Relata que, al inicio, no sabían si lograrían su objetivo, pero estaban convencidos de que no podían retirarse sin luchar por lo que les correspondía. "Lo más fácil hubiera sido aceptar el finiquito y marcharnos en silencio, pero decidimos alzar la voz. Porque no se trataba solo de nosotros, sino de todos los que vendrán después", dijo con firmeza.

El proceso legal fue acompañado por dos sindicatos —uno estatal y otro nacional— que no solo ofrecieron respaldo jurídico, sino también apoyo emocional durante el camino. A pesar de la incertidumbre, los docentes continuaron con sus clases, enfrentando cada jornada laboral con la misma entrega de siempre, mientras el juicio avanzaba poco a poco. Contra todo pronóstico, ganaron. Y ese fallo, el primero de su tipo en Coahuila, podría sentar un precedente para otros maestros del país en circunstancias similares.

El logro ha sido celebrado por la comunidad educativa y por las propias autoridades del plantel, quienes mantuvieron una actitud de respeto y apertura durante todo el proceso. "Nos vamos con la frente en alto, sabiendo que dejamos huella. No solo por lo que enseñamos en el aula, sino por haber defendido nuestros derechos hasta el final", expresó Hurtado Molleda. Este triunfo no solo cierra un ciclo para ellos; también abre una puerta para que la justicia laboral alcance a más docentes en México.