Vende casa por culpa de Ahmsa

Trabajador de Altos Hornos de México se vio orillado a vender su casa, debido a la crisis que se vive la empresa y que ha hecho que incumpla en una serie de pagos, ante el retraso de nómina y entrega del ahorro.

Obreros se enfrentan a una difícil situación ante la crisis que enfrenta la empresa, donde algunos trabajadores se ven en dificultades para cubrir sus necesidades, como transporte, alimento, entre otros, sin embargo hay quienes la disminución de ingresos y el retraso en los pagos los lleva a vender sus bienes.

Algunos trabajadores han puesto a la venta artículos, automóviles, terrenos o casas, para cubrir los gastos que tienen pendientes.

Tal es el caso de Josué Daniel Sánchez Luna, obrero de la Planta Peletizadora, quien está en la necesidad de vender su casa y comprar una más pequeña, para obtener un ingreso y cubrir sus pagos.

Señaló que tras 19 años de laborar en AHMSA, es la primera ocasión que se encuentra en esta situación, donde debe tomar una decisión para cubrir los pagos que tienen pendiente con algunas tiendas comerciales, además de los gastos que tiene al contar con un hijo con condiciones especiales.

Mencionó que su situación económica se vio afectada por el incumplimiento de pagos de la empresa, en donde las deudas se acumulan y se generan intereses sobre intereses, por lo que busca la manera de cubrir con los pagos cada mes.

Reconoció que la situación es difícil y se desconoce cuando pueda mejorar, por lo que es necesario tomar algunas decisiones, algunas personas dentro de la empresas señalan que la situación se solucionará en corto tiempo, pero temen que llegue el mes y no cuente con el dinero para realizar los pagos.

"Ahorita ya está el trato de la casa, quiero saber antes de firmar cual es la situación de la empresa, que me digan ellos (sindicato) como está el borlote, a lo mejor se va a tardar y le damos para adelante, ya sabemos si vendemos o no, mi esposa no quiere, pero ante la situación en la que está uno, ya no tengo como salir".

Comentó que si cuenta con ingresos para cubrir las necesidades básicas de su familia, pero el ingreso se redujo casi en un 75 por ciento, desde que inició esta situación, en la que se suspendieron dobletes, bonos, lo que ha dificultado su situación.