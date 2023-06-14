Vende paletas obrero de AHMSA

Trabajador de Altos Hornos de Mexico vende paletas en planteles educativos y recorre las principales calles de la ciudad de Monclova, después de terminar su jornada laboral en los días que se solicita su presencia en la siderúrgica.

Acompañado de su carro de helados Daniel Rodríguez obrero del área de coquizadora 1 de AHMSA nos regala un ejemplo de lucha y perseverancia, con la frente en alto detalla que cualquier trabajo es digno y satisfactorio, en ocasiones la ruleta de la vida te mantiene abajo y en otras arriba y es así como el señor Daniel decidió emprender y buscar la forma de llevar el sustento diario.

La situación por la que atraviesa Altos Hornos de México a orillado a qué miles de empleados busquen un segundo trabajo con la finalidad de llevar efectivo a sus hogares, algunos han emigrado a Estados Unidos, mientras que otros buscan “chambitas” para subsistir.

“Si es bastante difícil y desesperante, yo tengo apenas una semana que inicie”

“Pero hay que hacer la lucha y que le echen ganas mis compañeros, todo se puede”

Son heroes desconocidos de nuestra tierra,

son muchas las personas que a pesar de las altas temperaturas siguen saliendo de sus hogares dando lo mejor de sí en sus diferentes oficios pero con la misma intención; “Llevar el sustento a casa.”

Padres de familia tíos hermanos luchando día a día por subsistir bajo un sol abrazador que no cesa y que amenaza con prevalecer los días siguientes con una intensa ola de calor.