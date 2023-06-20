Venezolanos no se rinden “Ya nos falta poco para llegar a EU”

La familia García Rojas salió de Venezuela desde el 8 de mayo, han viajado y caminado mucho durante más de un mes, arriesgando su vida en el tren, han cruzado la selva, aunque escuchaban que era muy difícil nunca creyeron que tanto, hoy dan gracias a Dios porque falta poco para cruzar la frontera y todos los integrantes de la familia siguen con bien.



Vivían en el Estado Carabobo de la República Bolivariana de Venezuela, ubicado en el centro-norte del país, allá Juan García de 25 años quien es el padre de familia trabajaba como ayudante de albañilería pero apenas y alcanzaba para medio comer.

Su esposa es Yenire Rojas de 24 años y sus dos hijos Endelson y Yendelson de 4 y 6 años de edad, toda la familia está luchando por cumplir el sueño americano y aunque escuchaba que era fuerte emprender ese viaje nunca imaginó que fuera cierto.

Han visto muertes, violaciones, han estado en el centro del peligro, pasado calor bajo los intensos rayos del sol, hambre, sed, han vivido de todo pero se mantienen unidos y asegura que es gracias a Dios.

“Es que allá no hay empleo, no tiene uno vida para estar con la familia por eso nos salimos”, comentó con su acento venezolano, mencionó que en la selva duró seis días sin comida, lo más difícil era que sus hijos aguantaran el hambre pero fue un reto y lo lograron.

Cruzaron el rio y vieron a personas que fallecieron ahogados, también gente a la que asesinaron en la selva, otra de las cosas más difícil fue montarse al tren cuando este seguía en movimiento pero Gracias a Dios todo ha salido bien señaló el padre de familia.

“No nos hemos lastimado hemos corrido con suerte pero ha sido muy duro, Dios nos ama tanto, en este trayecto nos han asaltado, nos quitaron partencias que traíamos como los celulares, la plata, muchas cosas, nos han amenazado pero todo eso valdrá la pena”, comentó.

En un pueblito en Nuevo León les quitaron los teléfonos y les dijeron que se fueran lo más pronto que fuera posible, ahora solo espera llegar a Estados Unidos pero primero se deben recuperar pues él se sentía un poco deshidratado, porque el pasado lunes fue uno de los días que aguantaron más sed, el agua se les calentó y tuvieron que tomársela así, eso les irritó la garganta y les afectó el estómago, aun así esperan un día decir que todo eso valió la pena y estar viviendo el sueño americano.