Venta de AHMSA no es obligatoria

Representantes de Altos Hornos de México rechazaron que exista un contrato de compra-venta, que obligue el traspaso del 55 por ciento de las acciones a la AMI (Alianza Minerometalurgica Internacional), por lo que no se puede obligar a la empresa a vender las acciones, tras haberse cancelado el acuerdo por incumplimiento.

Lo anterior se dio a conocer por el Vocero de AHMSA, Francisco Orduña Mangiola, después de que la AMI publicara un comunicado en el que señala que el contrato de compra-venta con la empresa sigue vigente, y seguirán luchando porque se realice el traspaso del 55 por ciento de las acciones de la familia Ancira.

Orduña Mangiola señaló que no existe ningún contrato jurídico de compra venta que obligue a la empresa a vender parte de las acciones, sino que fue un acuerdo a través del cual se analizó la posibilidad, pero que se canceló por incumplimientos.

Dentro de la ronda de negociaciones se ven las opciones, si conviene o no hacer el trato, pero si no te conviene, no se lleva a cabo, sin embargo no se estableció ningún contrato por lo que no hay ninguna obligación.

Mencionó que si los representantes de la AMI señalan que hay un acuerdo vigente, que acudan a los tribunales y se resuelva por la vía legal y no lo hagan de una manera mediática, como lo han venido haciendo.

El Director de Comunicación y Relaciones Públicas de la acerera dejó en claro que el acuerdo de compra-venta ya se canceló, esto debido al incumplimiento de la alianza encabezada por el Grupo Villacero del empresario Julio Villarreal.

Dijo que actualmente la empresa mantiene negociaciones con otro grupo, que buscan adquirir la participación de la familia Ancira dentro de la empresa.

En cuanto a la constitución del fideicomiso para el pago de la reparación del daño a PEMEX, dijo que se constituyó en tiempo y forma y se ha entregado la documentación a las instancias correspondientes.