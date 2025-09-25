Manolo Jiménez busca soluciones para reactivar AHMSA

El Gobernador Manolo Jiménez Salinas informó que son varios inversionistas nacionales y extranjeros interesados en adquirir Altos Hornos de México, donde dijo que como estado darán todas las facilidades para que se concrete la venta.

Ante la reciente visita de inversionistas para conocer las condiciones de Altos Hornos de México, el mandatario estatal señaló que tiene la confianza de que se logre la reactivación de la acerera.

"Siempre hay que pensar en positivo y afortunadamente la presidenta está en sintonía", así lo señaló el Gobernador quien reconoció el interés de la Presidenta Claudia Sheinbaum por lograr una solución al conflicto.

Mencionó que se tiene información de que son varios los interesados en adquirir AHMSA, no son dos, son más los grupos que buscan participar en la subasta, tanto nacionales como extranjeros, lo que da la confianza de que se "llegue a buen puerto".

El gobernador recordó que la crisis de AHMSA se originó por acciones del sexenio anterior, donde las acciones irresponsables asfixiaron a la empresa, que independientemente de lo que haya sido afectaron a miles de trabajadores.

Señaló que a pesar del conflicto debió prevalecer lo más importante que son los trabajadores, pero destacó que dentro de este nuevo Gobierno Federal existe la voluntad de echarlo a andar por lo que se está trabajando en conjunto con Secretaría de Hacienda, Secretaría del Trabajo, el Síndico, el Poder Judicial y la oficina de la Presidenta.

Mencionó que por parte del estado, se darán todas las facilidades y el apoyo, para que los interesados se decidan en adquirir la empresa e invertir en AHMSA, en Monclova y en Coahuila.

"Por parte del estado vamos a poner todo lo que esté en nuestras manos, absolutamente todo, si tuviera la capacidad económica, jurídica, de echar a andar esto, ya lo hubiera hecho, pero vamos a hacer todo lo posible porque se concrete la venta", indicó.