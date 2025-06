SIMAS y CFE inspeccionarán líneas de conducción para evitar apagones y cortes de agua

El Sistema Intermunicipal de Agua y Saneamiento (SIMAS), en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), realizará una inspección de las líneas de conducción para detectar puntos débiles y evitar interrupciones en el servicio, como las registradas en semanas pasadas.

Eduardo Campos Villarreal, gerente de SIMAS, informó que esta medida responde a las fallas eléctricas ocurridas recientemente en el área de captación de Pozuelos y Viborillas, que dejaron fuera de operación a 14 pozos, afectando a gran parte de los usuarios.

La semana pasada, se llevó a cabo una reunión con los alcaldes de Monclova y Frontera, Carlos Villarreal y Sara Irma Pérez, respectivamente, junto con el superintendente de la CFE, para abordar el tema.

Como resultado, se integró un grupo de trabajo conjunto entre SIMAS y CFE para realizar recorridos en campo, identificar las fallas y definir acciones preventivas y correctivas.

"Vamos a hacer un recorrido por toda la línea para detectar fallas o puntos débiles donde podamos mejorar para que esto ya no suceda", explicó Campos Villarreal.

El gerente destacó las graves consecuencias de los cortes eléctricos para el sistema hídrico:

"No es que me dejen un pozo fuera, me están dejando 14 pozos, prácticamente la mitad del sistema", advirtió.

Entre los problemas detectados están postes en mal estado, cuchillas deterioradas, cableado dañado y obstrucciones por árboles en terrenos particulares, lo que representa un riesgo constante para la operación eléctrica.

Se informó que la inspección de las líneas está planeada para realizarse este fin de semana, con el fin de identificar los puntos débiles, evaluar la inversión necesaria y definir las reparaciones requeridas.