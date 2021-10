Viaja Gael por una nueva vida

Se llegó el día, Leonardo Gael ya se fue a Monterrey Nuevo León para continuar con la atención médica que necesita y poder recibir el trasplante de riñón que necesita para tener una mejor calidad de vida.

Es el caso que Periódico La Voz dio a conocer el pasado 24 de agosto, Leonardo Gael González López de 5 años de edad nació con una enfermedad, el Síndrome Nefrótico, no le funcionan sus riñones, se lo detectaron a los 2 años 4 meses de edad cuando un día amaneció hinchado de pies a cabeza, era por la retención de líquidos, preocupados, sus padres lo llevaron al médico y les dieron ese diagnóstico.

Estuvo en clínica particular y después fue trasladado a la clínica 7 IMSS pero debido a que no hay nefrólogo pediatra lo trasladaron a Monterrey Nuevo León. Diana Salazar Presidenta de la Fundación de Recuperación Integral para Adolescentes y Adultos, conoció el caso del pequeñito e hizo un llamado a la población a apoyar pues aunque la fundación lo hará a través del patrocinio de Arturo Hernández "El paisano", ese apoyo no será suficiente.

Se hicieron actividades y gente de gran corazón hizo sus aportaciones económicas, se logró reunión 60 mil pesos y fue entonces que Leo acudió a la cita médica programada para ser dializado.

Leo Gael estaba muy anémico tenía 6 de hemoglobina cuando deben ser 12, en esta situación ni siquiera puede entrar a un quirófano porque es muy peligroso, con una buena alimentación además de las transfusiones de sangre podrían estabilizarlo.

Quien guste apoyar haciendo depósitos de hasta 10 pesos en adelante a la cuenta 4766 8416 0451 1892 cuenta saldazo.