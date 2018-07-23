Viajan a la CDMX alumnos brillantes

Los alumnos que obtuvieron los mejores promedios en la Olimpiada del Conocimiento viajaron ayer a la Ciudad de México para saludar al Presidente de la República Enrique Peña Nieto.

Ellos son Fabián David Medrano Infante de la Escuela Leonor Huerta Guevara, Alejandra Jakelin Leija López de la Escuela Ing. Melquiades Ballesteros y Eruviel García de la Escuela General Ignacio Zaragoza.

Satisfecho por los logros tenidos en la Región Centro, el subdirector de Servicios Educativos Félix Alejandro Rodríguez Ramos dijo que fueron tres los alumnos de educación primaria quienes demostraron con mucho esfuerzo y dedicación el aprendizaje obtenido de sus maestros al ganar en la Olimpiada y con ello el derecho a saludar al Mandatario de la Nación.

Ellos van entre los mil alumnos de todo el país y se debe a que juntos, en trabajo de equipo con sus maestros lograron las máximas calificaciones.

Luego de almorzar con el gobernador del Estado Miguel Angel Riquelme Solís partieron al Aeropuerto Internacional Mariano Escobedo en la Ciudad de Monterrey Nuevo León para tomar el vuelo que los llevó a la Ciudad de México, esto el pasado sábado.

“ Ellos son ganadores, concursaron contra sus compañeros de escuela, luego con sus compañeros de zona escolar, depues en la eliminatoria del sector y por último en la región de un promedio de siete mil alumnos de sexto grado que presentaron exámen y en el Estado un promedio de 55 mil alumnos.

Aclaró que en el país hay un promedio de un millón y medio de alumnos de sexto año pero que de toda esa cantidad solamente van mil alumnos a saludar al Presidente de la República y que de la Region Centro van los tres antes mencionados.