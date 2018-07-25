Video confirma que Rubí iba manejando

Un video de apenas 3 segundos donde se aprecia claramente que Rubí Carrizales es la que venía al volante y su hermana como copilota, forma parte de las pruebas que presentó la familia de las víctimas del trágico accidente.

A unos días del inicio del juicio oral contra la acusada se han difundido pruebas que se encuentran en el expediente contra Rubí, y aunque su defensa afirma que ella no venía manejando, existe una fotografía en la que aparecen Debanni, Camila y Melisa en la parte trasera del vehículo, mientras que enfrente iban Rubí como conductora y su hermana Mariana de copiloto.

Además surgió un video que fue publicado por una de las jóvenes, presuntamente Debanni, cuando se desplazaban en el vehículo donde se aprecia que las hermanas Carrizales iban al frente del vehículo antes del accidente.

El video fue tomado en las primeras horas de la mañana, las jóvenes se muestran cantando después de la fiesta, sin embargo no se precisa qué tramo estaban recorriendo pues solo dura unos segundos y se corta.

Se espera que el juicio contra Carrizales pueda retomarse en los siguientes días donde desahogarán las pruebas que permitirán demostrar responsabilidades por el delito de homicidio culposo agravado, lesiones y daños.