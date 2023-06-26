Vienen “corcholatas” a Monclova

Las “corcholatas” que buscan la presidencia nacional empezaron a solicitar reuniones con los empresarios de la región centro en la búsqueda de tener su voto para las elecciones del 2024, sin embargo se les señalará el poco actuar que hicieron ante la crisis que enfrenta Monclova.

Son varios los que se han destapado para ser posibles candidatos a la Presidencia Nacional por el partido de Morena, entre ellos Marcelo Ebrad, quien fuera Secretario de Relaciones Exteriores hasta el 12 de junio del presente año, tuvo contacto con la Iniciativa Privada para sostener reuniones en próximos días.

“Ojalá que se dé para exigirles solución a la problemática que tenemos en la región centro, que no quede solamente en una simple campaña y puedan hacer algo luego del golpeteo político con el tema de Altos Hornos de México y que todo el mundo se ha hecho de la vista gorda”.

Eugenio Williamson Yribarren presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), externó que los posibles candidatos no deben de aprovechar el tema de AHMSA cuando al tener sus puestos a nivel nacional y los contactos, prefirieron no hacer nada.

“Hacemos un llamado a los trabajadores de Altos Hornos para que pongan especial atención a los políticos o personas que si los han ayudado, de igual forma hacemos el mismo llamado a los alcaldes, que hagan lo pertinente por el problema social que estamos viviendo”.