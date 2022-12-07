Vigilan policías a pie calles de la ZC

Elementos de la Academia de Policía recorren el centro de la ciudad con el objetivo de inhibir robos, han detenido a varias personas con estupefacientes o en estado etílico hasta el momento, indicó el Director de Seguridad Pública, Raúl Alcocer.

Señaló que desde hace pocos días que los cadetes han salido ya a recorrer las calles en la zona centro, la mayoría anda pedestre y unos pocos en bicicleta en las vialidades más transitadas del centro, sobre todo en la zona bancaria y en la zona comercial.

Mencionó el entrevistado que el principal objetivo es estar atentos para cualquier situación que se pueda presentar y tener elementos que puedan llegar lo antes posible ante un reporte.

Dijo que los elementos de la academia llevan consigno al binomio (caninos) recorriendo el centro, y se han inhibido ya algunas situaciones de hurtos, tal es el caso de una persona que traía consigo un costal y a las 22 horas (diez de la noche) pretendía robar las luces navideñas de la plaza principal, fue detenido.

Raúl Alcocer destacó que continúan con operativos conjuntos con otras corporaciones como el 105 Batallón y la Guardia Nacional, pero por ahora han desarrollado vigilancia individual para lo cual las corporaciones se van turnando.

Antes de finalizar, el director de Seguridad Pública destacó que los ciudadanos pueden cooperar, reportándole si se presenta de parte de los policías en este operativo de un comportamiento incorrecto, para investigar y en su caso sancionar, porque no permitirán que los policías cometan errores o injusticias.