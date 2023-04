Vinculan a los asesinos de Cesar Alcalá

Monclova; Coah.-Vinculan a proceso a Saúl y Ángel por el delito de Homicidio en agravio de Cesar Emmanuel Alcalá, joven de 18 años de edad y quien fue asesinado de manera brutal cuando salía de un bar en ciudad Frontera.

En la audiencia inicial en su continuación para vincular o no a proceso a dos de los presuntos implicados en la muerte de un joven fronterense, tuvo lugar en el Centro de Justicia Penal, mismo que tuvo una duración de más de tres horas, después del desahogo de pruebas ofrecidas por el Ministerio Publico, el juez determino vincular a proceso a los dos imputados otorgando un plazo de investigación de dos meses. Se otorga como medida cautelar prisión preventiva en el Centro Penitenciario de Saltillo.

Cabe mencionar que al finalizar la audiencia uno de los imputados fue llevado al Hospital Amparo Pape para su atención medica ya que tenía una mano fracturada, posteriormente serían trasladados a la capital del estado.

SE MANIFIESTAN FAMILIARES DE CESAR

Con pancartas en mano familiares y amigos de Cesar Emmanuel exigían Justicia y todo el peso de la ley para los responsables de la muerte del joven.

Claudia Alcalá González expresó que buscan que las autoridades hagan caso a su petición de justicia y se castigue a los culpables.

"Siento mucho coraje, porque mi niño no era malo, era un niño bueno, trabajador, estudiaba, del estudio se iba a la casa, le daba de comer y yo le preguntaba si se iría a la Barber, y él me contestaba que descansaría un rato ya después de que pasaba tres o cuatro horas se iba abrir su negocio y ya no regresaba hasta como al as 8 o 9 de la noche. Mi hijo no era violento era un buen chico" exclamó llorando.