Vinculan a proceso al ‘Tabasqueño’

Carlos Martínez Salazar, fue vinculado a proceso por el delito de homicidio calificado por haberse cometido con ventaja en prejuicio de Efrén Silva Elizondo, la semana pasada en el municipio de Frontera.

Carlos asesinó en este lugar a Efrén Silva Elizondo.

El Juez determinó prisión preventiva oficiosa mientras transcurre un plazo de investigación que comprende de dos meses y que vence el 28 de diciembre del año en curso.

52 años de edad tenía el occiso y según a la información proporcionada por sus familiares supuestamente se encontraba leyendo la biblia cuando llegó Carlos a golpearlo hasta quitarle la vida.

El domicilio del difunto se localiza en la calle Ferrocarril número 1004 de la colonia Praderas del Norte en el Municipio de Frontera donde ocurrieron los hechos el pasado 24 de octubre.

Gracias a la rápida intervención de la policía municipal, lograron capturar al agresor, al cual se le conoce como “El Tabasqueño”, mismo que presuntamente padece de sus facultades mentales.

La familia del finado exige que se aplique todo el peso de la ley a Carlos Martínez Salazar, ya no padece ninguna enfermedad mental, más bien es un delincuente que la mayor parte de su vida se ha dedicado a consumir drogas.