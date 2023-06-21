Vinculan a psicólogo del IMSS.

FRONTERA COAH-. Esta mañana fue vinculado a proceso Suriel "N", el psicólogo de la clínica 51 del IMSS en San Buenaventura acusado por el delito de abuso sexual en contra de un menor de edad, el juez dictó un plazo de investigación de 3 meses y quedó bajo la medida cautelar de prisión preventiva.



Fue en el Centro de Justicia Penal donde se llevó a cabo esta audiencia de vinculación a proceso esto del expediente marcado con la causa penal 731/2023, esto después de que venció el plazo que se otorgó al imputado en la primera audiencia donde solicitó la duplicidad de término constitucional.

Hoy autoridades judiciales determinaron que todas y cada una de las pruebas presentadas por parte del Ministerio Público, acreditan la posible participación del psicólogo en el delito de abuso sexual.

Además se dio a conocer que el psicólogo ya había estado ante la autoridad por presuntamente haber cometido el mismo delito en varias ocasiones, por lo que la población se encuentra indignada ya que mencionan que no es posible que teniendo antecedentes se le permitirá ejercer su profesión dentro de una institución pública como lo es el Seguro Social.

Serán las autoridades las que durante estos próximos 3 meses se encarguen de realizar una investigación exhaustiva para determinar la culpabilidad o en su caso, la defensa del psicólogo demuestre su inocencia.