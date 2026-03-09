Profesor de secundaria en Monclova enfrenta acusaciones por delito

Un profesor de la secundaria 2 en Monclova se encuentra bajo prisión preventiva tras ser acusado de violación en agravio de una de sus alumnas, una menor de apenas 14 años y medio. El docente, quien ya suma cuatro meses recluido mientras avanzan las investigaciones, es señalado por haber aprovechado su posición de autoridad para llevar a la adolescente con engaños a uno de los talleres del plantel escolar. Según la denuncia, el ataque ocurrió dentro de las instalaciones del centro educativo, utilizando la privacidad de los talleres que permanecen cerrados durante la jornada.

El caso se torna legalmente grave debido a la edad de la víctima; al ser una menor de 15 años, la legislación vigente establece que no existe el consentimiento legal, calificando el acto estrictamente como violación y no como abuso sexual. Esta distinción técnica eleva considerablemente la posible sentencia, ya que el Código Penal no admite atenuantes basados en la voluntad de la menor cuando se trata de una relación con un adulto en un entorno escolar.

Actualmente, la defensa del profesor y la asesoría jurídica buscan una salida mediante la reparación del daño para reducir el castigo. El abogado Miguel Ángel Reyna confirmó que el maestro podría alcanzar una pena de hasta 18 años de prisión, pero están proponiendo el pago de una indemnización de 200,000 pesos a la familia para costear el tratamiento psicológico de la menor. De aceptarse este acuerdo económico por el daño moral causado, la condena del docente podría reducirse drásticamente a un periodo de entre 6 y 7 años.

Este lamentable suceso ha generado un llamado urgente a los padres de familia de la región para estrechar la comunicación y la confianza con sus hijos. El asesor jurídico advirtió que estos delitos suelen ocurrir en entornos de confianza y de forma oculta, por lo que la prevención y el seguimiento de cualquier conducta extraña en los planteles educativos son fundamentales para evitar que más jóvenes pasen por situaciones similares.