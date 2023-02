Violan ley antitabaco en bares y cantinas de Monclova

Comercios locales violan la ley antitabaco, al permitir a los clientes fumar dentro de las instalaciones a pesar de que esto está prohibido con la reforma en materia de salud, sin que se apliquen sanciones.

También lee: ‘Apaga’ su vida joven bombero

A pesar que desde el pasado 15 de enero entró en vigor la reforma en materia de salud, en el apartado de la ley antitabaco que prohíbe fumar dentro de establecimientos que vendan bebidas o alimentos, hay negocios en las que continúan haciéndolo.

Si bien algunos propietarios de restaurantes han manifestado su intención de ampararse ante la nueva ley, hasta el momento no se han interpuesto dichos recursos legales, por lo que deben de acatar la disposición.

El director de Alcoholes de Monclova, Sergio Carrizales informó que en los recorridos que realizan en los bares y cantinas se han detectado a personas que siguen fumando al interior, sin embargo no tienen autoridad para clausurar.

Señaló que la Secretaría de Salud no ha informado sobre las acciones que se llevarán al momento de detectar este tipo de casos, por lo que únicamente se hace un llamado a los propietarios para que corrijan esta situación.

“En unos establecimientos cantinas y todo, si tienen su anuncio de no fumar y todo eso, y no tienen cigarros a la vista, pero hemos llegado a cantinas y la gente sigue fumando, pero a nosotros no nos han dicho que hacer en esos casos”, comentó.