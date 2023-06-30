Visita el DIF a Don Reynaldo

La doctora Leticia Carrillo presidenta honoraria del DIF Monclova y personal de esta institución, dieron asistencia social a Don Reynaldo Vargas, vecino de la colonia Colinas de Santiago.

El caso de Don Reynaldo se dio a conocer a través de las redes sociales.

Al conocer la situación de vulnerabilidad la primera dama programó la visita a casa de Don Reynaldo a quien le hizo entrega de pañales y alimentos.

Cabe mencionar que gracias a la gestión hecha, por una vecina de nombre Yadira, es que se han estado sumando personas y comercios a brindar el apoyo, tal es el caso de: Electrónica Memocel oficial y la Hacienda de Colinas.

La presidenta honoraria del DIF expresó que seguirán coordinando acciones para seguir apoyando a la familia integrada por padre e hijo.